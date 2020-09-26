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26 Eylül 2020 Cumartesi 18:00 | Son Güncelleme:

Kadir İnanır'dan 'Çukur' açıklaması

Kadir İnanır'dan 'Çukur' açıklaması

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Kadir İnanır'ın 'Çukur' dizisinde rol alacağı iddia edilmişti. İnanır'dan iddialara yanıt geldi.

‘Çukur’ dizisi yeni sezonda oyuncu kadrosunu genişletti. Barış Arduç ve İrem Sak gibi isimlerin dahil olduğu diziye usta oyuncu Kadir İnanır’ın da katıldığı iddiaları vardı. Ancak usta oyuncu hakkında çıkan haberleri yalanladı ve böyle bir teklifin dahi olmadığını belirtti.

Kadir İnanır sosyal medya hesabından “Çukur dizisinde oynayacağım nereden çıktı bilmiyorum. Böyle bir teklif almadım” diyerek iddialara son noktayı koydu.

"BENİM ROL ALACAĞIM PORJE TOPLUMSAL MESELELERE DEĞİNMELİ"

Konuyla ilgili tv100’e de konuşan İnanır, “Böyle bir teklif yok. Olsa bile bütün jeneriğin değişmesi gerek. Benim rol alacağım proje mutlaka toplumsal meselelere değinmeli” ifadelerini kullandı.

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