Kadir Ezildi kimdir, nerelidir? Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kaç yaşında?

Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kaç yaşında? Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir Ezildi Fox Tv ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Program sayesinde belirli hayran kitlesine sahip olan Ezildi’nin kim olduğu sık sık araştırılıyor. Programda yarışmacılara temizlik konusunda yardımcı olan Kadir Ezildi kaç yaşında? Temizlik takıntısıyla dikkatleri üzerine çeken Kadir Ezildi hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadir Ezildi anne tarafından Bayburt’lu baba tarafından ise Konyalıdır. 24 yaşında olan Kadir Ezildi evde annesi Ümran hanımdan ayrı olarak haftada üç gün dip köşe temizlik yapıyor. Kadir Ezildi'nin titizliği ve temizlik düşkünlüğü nedenyile evde annesini bile bıktırdığı biliniyor.

Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışan Ezildi, İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.

Kadir Ezildi, FOX ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim adlı programı sunuyor.