Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'e aşk dolu bakışları sosyal medyayı salladı!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, araçlarıyla seyahat ederken Barış Manço'nun 'Bal Böceği' adlı şarkısına eşlik etti. Kadir Doğulu paylaşımına, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin" notunu düştü. Ayrıca Doğulu'nun eşine aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...