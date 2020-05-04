Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'e aşk dolu bakışları sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan eşi Neslihan Atagül'le yollara düştü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Doğulu'nun, eşine hayranlıkla baktığı aşk dolu anlara beğeni yağdı.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, araçlarıyla seyahat ederken Barış Manço'nun 'Bal Böceği' adlı şarkısına eşlik etti. Kadir Doğulu paylaşımına, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin" notunu düştü. Ayrıca Doğulu'nun eşine aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...