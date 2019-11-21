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  3. Kadir Doğulu'nun 17 yaşındaki hali ortaya çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

Kadir Doğulu'nun 17 yaşındaki hali ortaya çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

Kadir Doğulu'nun 17 yaşındaki hali ortaya çıktı! Onu hiç böyle görmediniz

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde boy gösteren oyuncu Kadir Doğulu, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

2017 yılında dünyaevine giren ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Doğulu, 17 yaşındaki halini takipçileriyle paylaştı.

OLAY YARATTI!

Ünlü oyuncunun gençlik hali sosyal medyada geniş yankı buldu. Fotoğrafı görenler, 'Bu kim?' ve 'Adamın her hali yakışıklı' şeklinde yorumlarda bulundu. Oyuncu Yeliz Şar ise fotoğrafa, 'Başkası gösterse inanmam' notunu düştü.

İŞTE O FOTOĞRAF: 


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