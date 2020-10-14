14 Ekim 2020 Çarşamba 10:20 | Son Güncelleme:
Kadir Doğulu'dan yeni dizi müjdesi!
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşinden uzakta İstanbul'da günlerini geçirirken, Neslihan Atagül ise Sefirin Kızı dizi çekimleri için Bodrum'da. Kadir Doğulu'dan yeni dizi müjdesi geldi. Güneş Tutulması isimli yeni dizide başrolde yer alacak olan ünlü oyuncu, proje için henüz imzaların atılmadığını da belirtti.
Kadir Doğulu'dan yeni dizi müjdesi geldi. Güneş Tutulması isimli yeni dizide başrolde oynayacak olan ünlü oyuncu, proje için henüz imzaların atılmadığını söyledi. Anlaşmak üzere olduklarını doğrulayan Kadir Doğulu, “Sözleşme sürecini bitirmek üzereyiz diyebilirim. Ara sezonda diyorlar, yani Ocak ayında” diyerek çekimlere daha zaman olduğunu dile getirdi.
Yapım şirketi kuran ünlü oyuncu, yurt dışında yayınlanacak Kazak oyuncuların yer aldığı film çalışmalarının tamamlandığını da açıkladı.