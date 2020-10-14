  • $7,9492
  • 9,3327
  • 484.632
  • 1178.26
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:20 | Son Güncelleme:

Kadir Doğulu'dan yeni dizi müjdesi!

Kadir Doğulu'dan yeni dizi müjdesi!

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşinden uzakta İstanbul'da günlerini geçirirken, Neslihan Atagül ise Sefirin Kızı dizi çekimleri için Bodrum'da. Kadir Doğulu'dan yeni dizi müjdesi geldi. Güneş Tutulması isimli yeni dizide başrolde yer alacak olan ünlü oyuncu, proje için henüz imzaların atılmadığını da belirtti.

Kadir Doğulu'dan yeni dizi müjdesi geldi. Güneş Tutulması isimli yeni dizide başrolde oynayacak olan ünlü oyuncu, proje için henüz imzaların atılmadığını söyledi. Anlaşmak üzere olduklarını doğrulayan Kadir Doğulu, “Sözleşme sürecini bitirmek üzereyiz diyebilirim. Ara sezonda diyorlar, yani Ocak ayında” diyerek çekimlere daha zaman olduğunu dile getirdi.

Yapım şirketi kuran ünlü oyuncu, yurt dışında yayınlanacak Kazak oyuncuların yer aldığı film çalışmalarının tamamlandığını da açıkladı. 

<p>Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda son

Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi: 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bugün altın fiyatları ne kadar? 14 Ekim 2020 gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

Şanlıurfa'da kelaynakların korunması için başlatılan proje başarılı oldu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.