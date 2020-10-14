Kadir Doğulu'dan yeni dizi müjdesi geldi. Güneş Tutulması isimli yeni dizide başrolde oynayacak olan ünlü oyuncu, proje için henüz imzaların atılmadığını söyledi. Anlaşmak üzere olduklarını doğrulayan Kadir Doğulu, “Sözleşme sürecini bitirmek üzereyiz diyebilirim. Ara sezonda diyorlar, yani Ocak ayında” diyerek çekimlere daha zaman olduğunu dile getirdi.

Yapım şirketi kuran ünlü oyuncu, yurt dışında yayınlanacak Kazak oyuncuların yer aldığı film çalışmalarının tamamlandığını da açıkladı.