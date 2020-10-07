Kadir Doğulu'dan yeni bir dizi sürprizi!

Kadir Doğulu hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Kadir Doğulu, bir dizi projesi ile anlaşmak üzere olduğunu açıkladı. Oyuncu, “Bir dizi projesi için anlaşmak üzereyiz” diye açıklama yaparak hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Yeni dizisi için sözleşme sürecini bitirmek üzere olduklarını da belirten Kadir Doğulu, başka projelerinin de olduğundan bahsetti.

Oyuncu, “Onun dışında yapımcılığını yaptığım bir film var, yurt dışında yayınlanacak onu bitirdik. Yeni bir sinema filmi seti kuruyoruz, yapım şirketi olarak” açıklamasında bulundu.