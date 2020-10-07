07 Ekim 2020 Çarşamba 09:16 | Son Güncelleme:
Kadir Doğulu'dan yeni bir dizi sürprizi!
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, en son Vuslat isimli TRT1 dizisinde izleyicisinin karşısına çıktı. Şubat ayında final yapan dizinin ardından bazı projelerde ismi geçen oyuncu, sezonun başlamasına rağmen herhangi bir anlaşma yapmamıştı. Kadir Doğulu'dan yeni bir dizi sürprizi geldi.
Kadir Doğulu hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Kadir Doğulu, bir dizi projesi ile anlaşmak üzere olduğunu açıkladı. Oyuncu, “Bir dizi projesi için anlaşmak üzereyiz” diye açıklama yaparak hayranlarına müjdeli haberi verdi.
Yeni dizisi için sözleşme sürecini bitirmek üzere olduklarını da belirten Kadir Doğulu, başka projelerinin de olduğundan bahsetti.
Oyuncu, “Onun dışında yapımcılığını yaptığım bir film var, yurt dışında yayınlanacak onu bitirdik. Yeni bir sinema filmi seti kuruyoruz, yapım şirketi olarak” açıklamasında bulundu.