Kadir Doğulu'dan hayranlarını üzen haber
Kadir Doğulu'nun başrol oynayacağı, ES Film'in merakla beklenen "Ay ve Güneş" dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kadir Doğulu'nun başrolünü oynayacağı ve oyuncu kadrosunun büyük kısmı da netleşen dizi rafa kaldırıldı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin Kapadokya'da çekilecek olması ve Covid19 belirsizliği nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
5 bölüm senaryosu yazılan "Ay ve Güneş"in ne zaman yeniden gündeme alınacağı ise henüz bilinmiyor.