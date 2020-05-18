Kadir Doğulu'dan hayranlarını üzen haber

Kadir Doğulu'nun başrolünü oynayacağı ve oyuncu kadrosunun büyük kısmı da netleşen dizi rafa kaldırıldı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin Kapadokya'da çekilecek olması ve Covid19 belirsizliği nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

5 bölüm senaryosu yazılan "Ay ve Güneş"in ne zaman yeniden gündeme alınacağı ise henüz bilinmiyor.