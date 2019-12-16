Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e destek! Sefirin Kızı'nı böyle anlattı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı Star’ın iddialı projelerinden Sefirin Kızı, bu akşam başlıyor. Dizide Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş insanı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayesi anlatılıyor.

HEM DESTEK HEM ÖZLEM ZİYARETİ

Kadir Doğulu, yeni dizisi önceki büyük bir heyecan yaşayan eşi Neslihan Atagül’ü setinde ziyaret etti. Eşiyle çekilmiş bu karesini sosyal medya hesabından paylaşan Doğulu, "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım… Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz… çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin!" ifadelerini kullandı.