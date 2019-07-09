Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül ile evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama

Üçüncü evlilik yıl dönümlerini baş başa kutlayan çiftin aşkları dolu dizgin devam devam ediyor. Mutlu evlilikleriyle örnek olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin gece boyu el ele pozlar vermeleri de takipçilerinden yüksek beğeni aldı.

Özellikle Kadir Doğulu'nun paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. İşte Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün gündeme oturan paylaşımları..

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Üçüncü yıl dönümlerini kutlayan çift, baş başa yemeği çıktı. Çift, gece boyunca birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı. Neslihan Atagül o anları, Instagram hesabının hikayeler kısmında paylaştı.

Nesihan Atagül ayrıca, eşi Kadir Doğulu'yla çekilen romantik karelere de "Gönlünü, gözünü, sözünü, canını sevdiğim" notunu düştü.



Kadir Doğulu ise Neslihan Atagül için hazırladığı romantik videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun altına da "Nice 3 lere! 33, 333, 3.333 3,333,333?" yorumunu yaptı. Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.