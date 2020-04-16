Kadir Doğulu'dan doğum günü için anlamlı çağrı

Doğum gününü karantina altında kutlamaya hazırlanan Kadir Doğulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir harekette bulundu. Bundan önce pek çok ünlü ismin yaptığı gibi hediye ya da organizasyon yerine bağış yapmalarını isteyen Doğulu, şu satırları paylaştı:

"19 Nisan bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine SosyalBen Vakfı için açtığım doğum günü kampanyama büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum.

Ümidim, toplanan bağışlarla taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için düzenlenen resim, müzik, icat, kısa film, spor, oyun, fotoğrafçılık, dans, yaratıcı yazarlık gibi atölyelere katkı sağlamak. Haydi hep birlikte geleceğin oyuncuları, senaristleri, dansçıları, bilim insanlarına bir nebze de olsa destek olalım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum."