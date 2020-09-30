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  • Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbyaev'den Kazak ve Türklerin kardeşlik filmi: Kazak İşi Türkiye'de
30 Eylül 2020 Çarşamba 02:23 | Son Güncelleme:

Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbyaev'den Kazak ve Türklerin kardeşlik filmi: Kazak İşi Türkiye'de

Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbyaev'den Kazak ve Türklerin kardeşlik filmi: Kazak İşi Türkiye'de

Türk ve Kazak oyuncuların birlikte rol aldığı “Kazak İşi Türkiye'de” filminin çekimleri, İstanbul'da tamamlandı.

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbyaev’in yer aldığı Kazak İşi Türkiye’de filminde aynı zamanda ortak yapımcı olan Kadir Doğulu, “Kazak dostlarımla çalışmaya başladığımda, iki ülkenin inanış ve kültür açısından birbirine bu denli benzer olduğunu görmek beni hem şaşırttı hem de çok memnun etti” dedi. Doğulu, filmin Türkiye’de vizyona girmeyeceğini Kazakistan ve Rusça konuşulan tüm çevre ülkelerde sinemaseverlerle buluşacağını söyledi. 

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