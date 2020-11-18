Kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında evlenen oyuncu Kadir Doğulu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Doğulu, eşi ile birlikte çekilen siyah-beyaz bir karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün romantik paylaşımına beğeni yağdı...

38 yaşındaki oyuncunun "Olmak istediğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Neslihan Atagül de aynı anlarda çekilen iki fotoğrafı, "Hero K (Kahraman K) notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Öte yandan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda eşi Neslihan Atagül ile ilişkisi hakkında konuşmuştu.

Ünlü oyuncu, "O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum" demişti.

Doğulu, sözlerine; "Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı. Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; bir araya geldik, bir kıvılcım çıktı" diye devam etti.