Kadir Doğulu: Neslihan'la aramızdaki mesafe zor!

Kadir Doğulu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, eşi Neslihan Atagül’le çok beğenilen bir çift olması hakkında, “Çok teşekkür ederiz, ‘güzellik gören gözlerde’ denir ya öyle... Onların gönülleri temiz ve güzel ki güzellik görüyorlar” açıklamasını yaptı.

Doğulu, eşinin dizi çekimi için Bodrum’da olması hakkında da şunları söyledi: “Evet, mesafe zor. Evli bir çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor ama bu zorluğun bir de güzelliği var. Birbirimize duyduğumuz özlem ve hasret, daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor. İkimiz de işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz. O Bodrum’da, ben de burada devam etmeye çalışıyorum. Bu enerjiyi gücü verene şükürler olsun. İnsan severek yaptığı işler bulursa kendine, hiçbir zaman yorulmak ne bilmiyor. Ama arada zihnen ve bedenen de dinlenmek lazım.”