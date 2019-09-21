Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü kıskanıyor mu? Dikkat çeken açıklamalar

'Vuslat' dizisinin başrol oyuncusu Kadir Doğulu, Posta'dan Oya Çınar'a röportaj verdi. Röportajda eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan Kadir Doğulu, şöyle konuştu:

"TEK AŞKIM OLACAK"

"Benim bu dünyada eş olarak seçtiğim, aşkım Neslihan, bu tenle tecrübe ettiğim yaşam boyunca, hatta belki bu dünyadan sonra da tek aşkım olacak. O dostum, kardeşim, akrabam gibi olamaz. Her zaman benim aşkımdır. Zaten bence iki iyi aşık bir kişi olabilendir. İki arkadaştan ikilik çıkar ama aşk birlik olmaktır. Eşim aslında benim, ben de oyum. Ben böyle hissediyorum."

Öte yandan kıskançlık üzerine konuşan Kadir Doğulu, "Kıskançlık kişinin kendisiyle ilgilidir. Bunu karşı tarafa zulüm etmek için kullanırsanız, baskıya dönüştürürseniz dünyanın en yanlış şeyini yapmış olursunuz. Diyelim ki ben kıskancım, bununla baş etmesi gereken kişi benim ki bununla hep çok iyi baş edebildiğimi düşünüyorum. Ben Neslihan’a mesleğini yaparken aşık oldum. Ne diyeceğim? 'Bu işi yapma, evinde otur.' Bu olmaz.

'ŞORT GİYME DEMEK DELİKANLILIK DEĞİLDİR'

Yaşadığımız coğrafyada maalesef erkekler çok kayırılarak büyütülüyor. Bir güç atfediliyor kendisine ve o da bunu bir mertebe olarak görüp o şekilde davranıyor. Ama söyleyeyim, gerçek delikanlılık bu değildir. Kadına “O şortu giyme, oraya gitme, bununla görüşme” baskısı yapmak delikanlılık değildir. Onun özgürlüğüne saygı duyarak yanında duracaksın."