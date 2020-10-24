Kadir Doğulu hastalığını anlattı: Doktorlar ilaç bulamadı

Armağan Çağlayan seneler önce tanıştığı Kadir Doğulu’da gördüğü değişime hayret ederken Doğulu, bu olgunluğun sebebinin eşi Neslihan Atagül olduğunu dile getirdi. Baba olmayı hep istediğini söyleyen Doğulu, yapmak istediklerini tamamladıktan sonra çocuk konusuna sıcak baktığını ekledi.

"DOKTORLAR İLAÇ BULAMADI"

Öte yandan sağlık problemi yaşadığını belirten Doğulu, "Sağlıkla ilgili problemler yaşadım. Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. İrritabl bağırsak sendromu deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası." ifadelerini kullandı.