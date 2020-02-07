Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü yine tam kalbinden vurdu!

2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor. Son olarak Doğulu, Instagram hesabından Neslihan Atagül ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Ancak fotoğrafta öyle bir detay vardı ki takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

KALBİNE ETİKETLEDİ

Doğulu, Sefirin Kızı adli dizide Sancar karakterinin büyük aşkı Nare'yi canlandıran eşi Neslihan Atagül'ü kalbine etiketledi. Doğulu, bu hamlesiyle eşinin gönlünü bir kez daha fethetti.