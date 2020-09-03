03 Eylül 2020 Perşembe 13:43 | Son Güncelleme:
Kadir Doğulu Erik Dalı oynadı eşi Neslihan Atagül çekti! O anlara eleştiri yağdı
Oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun komşularıyla sokakta Erik Dalı oynadığı anları kameraya çekti. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi. Doğulu'nun eğlendiği anlarda maske takmaması ise eleştirildi.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu, yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırıyor. Attıkları her adım hayranları tarafından beğeniyle takip edilen ikiliden Kadir Doğulu’nun oyun performansı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Komşularıyla sokakta Erik Dalı oynarken eşi Neslihan Atagül tarafından görüntülenen Kadir Doğulu’nun keyifli halleri dikkat çekerken videoda kimsenin maske takmıyor olması yoğun bir şekilde eleştirildi.