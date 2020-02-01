Kadın'ın Şirin'i Seray Kaya özüne döndü! Kıvırcık saçlarından eser kalmadı

Seray Kaya, üç sezon boyunca yer aldığı 'Kadın' dizisinde başarılı bir performans sergiledi. 'Şirin' karakterinde kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, eski saçlarına dönüş yaptı.

'ÖZÜME DÖNDÜM'

4 Şubat Salı günü final yapacak olan 'Kadın' dizisinde çekimler tamamlandı. Seray Kaya da dizi ile ilişkisi kesilir kesilmez kıvırcık saçlarından vazgeçtiğini Instagram hesabından duyurdu. Kaya, yaptığı paylaşıma "Özüme döndüm" notunu düştü.