Kadın'ın Arif'i Feyyaz Duman hızlı çıktı! Final sonrası hazırlıklara başladı

Fox ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin geçtiğimiz akşam yayınlanan 81. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etmesinin ardından, dizide Arif karakterine hayat veren başarılı oyuncu Feyyaz Duman yeni dizisinin hazırlıklarına başladı.

Dizinin başrollerinden biri olan Duman, Arif karakteri ile izleyenlerden büyük beğeni toplamıştı. Mutlu sonla biten dizisinin ardından henüz dinlenmeden yeni dizisi için hazırlıklara başlayan oyuncu, hazırlıklarına başlanan ve kadrosunda: Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, Tuna Orhan ve Sait Genay gibi isimlerin yer alacağı Baraj dizisi üzerine çalışıyor. Dizide Nazım adlı bir ustayı canlandıracak olan oyuncu bu nedenle inşaatlara gidip gözlem yaptı ve bağlama derslerine başladı.

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın 1977 yılında oynadığı Baraj filminin dizi versiyonu olan proje için kolları sıvayan başarılı oyuncunun performansı şimdiden merak uyandırmaya başladı.