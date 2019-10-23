Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü

Fox ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kadın dizisi, yeni sezonda yaşanan gelişmelerle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Hatice karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar ile Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk diziden ayrılmıştı. Seyirciyi bir hayli şaşırtan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir ismin kadroya geri döneceği öğrenildi.

BERŞAN GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin geçen sezonlarında kadrodan ayrılan Sahra Şaş, canlandırdığı Berşan karakteri ile Kadın'a geri döndü. Bu sürpriz gelişme sonrası dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu.

KADIN 68. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?

Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.