Kadın final yaptı, Özge Özpirinçci'den estetik itirafı geldi!

Ekran macerası kısa süre önce son bulan, yeni projelerle ekrana dönmesi beklenen oyuncu Özge Özpirinçci, Pelin Kaya'nın YouTube'daki programına katıldı. Özpirinçci, estetikle ilgili 3 itirafta bulundu. Yüzüne düzenli olarak botoks yaptırdığını söyleyen oyuncu, şöyle konuştu;

* Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum.

* Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor.

* Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı.

Özge Özpirinçci, geçen günlerde de yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip “Yüzümde hiç dolgu yok. Her sabah 10 dakika yüz yogası yapıyorum.” demişti.