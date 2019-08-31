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  3. Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci, kadrodaki sürpriz transferi duyurdu

Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci, kadrodaki sürpriz transferi duyurdu

Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci, kadrodaki sürpriz transferi duyurdu

Kadın dizisinde Bahar karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, usta oyuncu Hümeyra'nın dizinin kadrosuna dahil olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

MED YAPIM ile MF YAPIM'ın yapımcılığını üstlendiği, Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve Hande Altaylı'nın senaryosunu kaleme aldığı Kadın dizisi, yeni sezonda usta oyuncu Hümeyra'yı kadrosuna dahil etti.

"BU HABERİN BENİM İÇİN ANLAMINI ANLATAMAM"

Yayınlandığı ilk günden beri binlerce kişiyi ekrana kilitleyen başarılı dizi Kadın, yeni sezon için gün sayıyor. Dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı usta oyuncu Hümeyra Akbay'ın diziye dahil olduğunu açıkladı. Özpirinçci paylaşımında, "Bu haberin benim için anlamını ne ben anlatabilirim ne kimse anlayabilir... Hoş geldin Hümeyra" dedi.

Öte yandan Özge Özpirinçci ve Hümeyra Akbay, bir döneme damga vuran Melekler Korusun dizisinde birlikte rol almıştı.

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