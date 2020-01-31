'Kadın' dizisinin veda yemeğine Özge Özpirinçci neden katılmadı? Tepki topladı!

Geceye yapımcı Faruk Bayhan ve Fatih Aksoy’un yanı sıra Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Gökçe Eyüboğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sahra Şaş ve Sinan Helvacı katıldı. Dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk ise yemeğe katılmadı.

HASTALIK MI ENGEL OLDU?

Özge Özpirinçci'nin hasta olduğunu belirterek geceye gelmediği öğrenildi. Öte yandan Özpirinçci, geçtiğimiz gün yurt dışı tatiline çıktı. Oyuncunun tatili nedeniyle veda gecenin erkene alındığı, ancak buna rağmen organizasyona katılmamasının ekibin tepkisine neden olduğu iddia edildi.