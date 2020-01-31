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  3. 'Kadın' dizisinin veda yemeğine Özge Özpirinçci neden katılmadı? Tepki topladı!

'Kadın' dizisinin veda yemeğine Özge Özpirinçci neden katılmadı? Tepki topladı!

'Kadın' dizisinin veda yemeğine Özge Özpirinçci neden katılmadı" Tepki topladı!

'Kadın’ dizisi, ekibi ve oyuncularıyla Yeniköy’deki Sait Halim Paşa yalısında final yemeği yiyerek başarılarını taçlandırdı.

Geceye yapımcı Faruk Bayhan ve Fatih Aksoy’un yanı sıra Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Gökçe Eyüboğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sahra Şaş ve Sinan Helvacı katıldı. Dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk ise yemeğe katılmadı.

HASTALIK MI ENGEL OLDU?

Özge Özpirinçci'nin hasta olduğunu belirterek geceye gelmediği öğrenildi. Öte yandan Özpirinçci, geçtiğimiz gün yurt dışı tatiline çıktı. Oyuncunun tatili nedeniyle veda gecenin erkene alındığı, ancak buna rağmen organizasyona katılmamasının ekibin tepkisine neden olduğu iddia edildi.


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