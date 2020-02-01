Kadın dizisinin veda yemeğine katılmayan Özge Özpirinçci ortaya çıktı!

Üç sezondur FOX'ta seyirciyle buluşan Kadın dizisi önümüzdeki hafta ekrana veda edecek. Dizinin oyuncuları önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe katılmayan başrol oyuncusu Özge Özpirinçi'nin nerede olduğu merak konusu olmuştu.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Güzel oyuncu, sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte Vatikan sokaklarını arşınlarken görüntülendi. Özpirinçci, dikkat çekmemek adına sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşmıyor. Öte yandan ünlü oyuncunun, dizinin veda yemeğine katılmamasının ekibin tepkisine neden olduğu iddia edildi.