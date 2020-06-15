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  3. Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya'nın acı günü: Kalbim artık dayanmıyor!
15 Haziran 2020 Pazartesi 09:54 | Son Güncelleme:

Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya'nın acı günü: Kalbim artık dayanmıyor!

Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya'nın acı günü: Kalbim artık dayanmıyor!

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Seray Kaya, anneannesini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Kalbim artık dayanmıyor" dedi.

Seray Kaya’nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu. Babasını sıklıkla anan Seray Kaya, bir acı kayıp daha yaşadı.

ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

Ünlü oyuncunun anneannesi vefat etti. Babasının ölümünden 1,5 yıl sonra anneannesini de kaybeden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acısı dile getirdi.

Anneannesinin bir videosunu paylaşan Kaya, “Nur yüzlüm, nurlar içinde. Arayan, mesaj atan herkese minnetle” notuyla paylaşımda bulundu. Bir de fotoğraf paylaşan oyuncu, "Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte... Canım anneannem" mesajını yazdı.

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