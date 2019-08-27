Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele

Kadın dizisinde Şirin adında kötü bir karaktere hayat veren Seray Kaya, bir yıl önce basketbolcu Birkan Batuk’tan ayrılmıştı. Kaya, önceki gün ev konsepti ürünleri satan bir mağazada alışveriş yaparken yeni sevgilisiyle birlikte görüntülendi. İkilinin, mobilya siparişi verdiği görüldü.

PANİKLEDİLER

Mağaza çıkışı karşısında gazetecileri gören çiçeği burnunda sevgililer, panikledi. Oyuncu, objektiften kaçmak için gizemli iş insanının elini bırakarak, yolunu değiştirdi. Birkaç metre ötede yeniden buluşan çift, sorulara cevap vermezken, otomobillerine binerek gözden kayboldu. (Milliyet)