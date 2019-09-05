Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6951
  • 6,2962
  • 281.805
  • 100171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kadın dizisinin başrollerinden Feyyaz Duman evlendi

Kadın dizisinin başrollerinden Feyyaz Duman evlendi

Kadın dizisinin başrollerinden Feyyaz Duman evlendi

Oyuncu Feyyaz Duman, sevgilisi Zozan Şimşek ile dün akşam nikah masasına oturdu. Duman'ı bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı.

Kadın dizisinin başrol oyuncularından Feyyaz Duman, dün akşam sevgilisi Zozan Şimşek ile evlendi. Dizinin oyuncuları Duman'ı bu mutlu günde yalnız bırakmadı.

Çiftin düğün törenine dizi oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş katıldı. Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin rol arkadaşının düğününe neden katılmadığı ise merak konusu oldu. Öte yandan düğünden renkli kareler sosyal medyada da paylaşıldı...

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Ataizi, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şükran ve Caner'den 'kavga yok' pozu
Demet Akalın Acun Ilıcalı'yı tahtından etti
Ayrılık sonrası ilk paylaşım
Ünlü oyuncu evlendi!
<p>Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü’ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan, süslemeleriyle v

Urartulardan Kalma Kalede Bulunan Odanın Gizemi Çözülemiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Vişne mermeri' dünyanın seçkin mekanlarını süslüyor

Türkiye'den İHA satın alan ülkeye askeri eğitim