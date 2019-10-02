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  3. Kadın dizisine hangi oyuncu veda etti? Üzen ayrılık!

Kadın dizisine hangi oyuncu veda etti? Üzen ayrılık!

Kadın dizisine hangi oyuncu veda etti" Üzen ayrılık!

Dün akşam 3. sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Kadın dizisinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Diziye önemli bir isim veda etti.

Salı günlerinin reyting rekorları kıran dizilerinden 'Kadın', dün 65. bölümüyle ekranlara geldi. Geçen sezon Arif'in kullandığı arabanın kaza yapması sonucunda Bahar, Hatice ve Sarp hastaneye kaldırılmıştı. Diziye hangi ismin veda edeceği ise merak konusu olmuştu.

'HATİCE' HAYATINI KAYBETTİ

Dizide kaza sonucu Hatice ve Sarp ağır yaralanmıştı. Yeni bölümde hastaneye kaldırılan Bahar, Sarp ve Hatice'den kimin öleceği merak konusu olmuştu. Yayınlanan yeni bölümle Bahar ve Şirin'in annesi Hatice hayatını kaybetti. Böylece Bennu Yıldırımlar, diziye veda etti.

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