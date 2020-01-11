Kadın dizisinden hayranlarını şoke eden final kararı! Kadın ne zaman bitiyor?

Fox TV'nin fenomen yapımlarından olan, başrollerinde Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı Kadın dizisi ekranlara veda ediyor. Üçüncü sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin sezon ortasında final yapması hayranlarını bir hayli şaşırttı.

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kadın dizisi, hayranlarını şaşırtan final kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Fox TV, Kadın'ın yeni bölüm tanıtımlarında 'Büyük finale son 4 bölüm' ifadelerini kullandı. Yılbaşı sonrası ekranlara ara veren Kadın'ın 78. yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.

Kadın dizisi, 4 Şubat Salı akşamı ise 81. yeni bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

İŞTE FRAGMAN: