Kadın dizisinde şoke eden sahne! Görenlerin midesini bulandırdı

Geçtiğimiz sezon hikayede yer alan çarpık ilişki yüzünden ceza alan dizi son bölümde kahveye tükürme sahnesiyle çok konuşuldu. Dizide Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya aralarının bozuk olduğu Ceyda karakteri Ezgi Eyüboğlu'na hazırladığı kahveye tükürünce seyircilerin tepkisini çekti. Görenlerin midesini bulandıran bu sahneye sosyal medyadan tepki yağdı.







KADIN DİZİSİ KONUSU:



Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

