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  3. Kadın dizisinde şoke eden ayrılık! Zemheri'ye transfer oldu

Kadın dizisinde şoke eden ayrılık! Zemheri'ye transfer oldu

Kadın dizisinde şoke eden ayrılık! Zemheri'ye transfer oldu

Kadın dizisinde uzun süre yer aldıktan sonra bir dönem kadrodan ayrılan oyuncu Sahra Şaş, geçtiğimiz aylarda yeniden ekibe dahil olmuştu. Dizide Berşan karakterine hayat veren Şaş, tekrar diziden ayrıldı.

FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kadın dizisinde "Berşan" karakterine hayat veren Sahra Şaş diziden ayrıldı. Yakında ekranlara gelecek Zemheri dizisine katılan Sahra Şaş, Sevda karakterini canlandıracak.

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri’nin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimler buluşuyor. Son gelen bilgilere göre diziye Sahra Şaş da dahil oldu.


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