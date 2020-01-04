Kadın dizisinde şoke eden ayrılık! Zemheri'ye transfer oldu

FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kadın dizisinde "Berşan" karakterine hayat veren Sahra Şaş diziden ayrıldı. Yakında ekranlara gelecek Zemheri dizisine katılan Sahra Şaş, Sevda karakterini canlandıracak.

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri’nin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimler buluşuyor. Son gelen bilgilere göre diziye Sahra Şaş da dahil oldu.