Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Caner Cindoruk Kadın dizisinden ayrıldı mı?

Kadın dizisi izleyicileri her hafta Salı günlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Dizinin sezon finali çok heyecanlı bitmişti. Bayılan Bahar’ı hastaneye götürürken kazan yapan arabada Arif, Hatice ve Sarp vardı. Yeni sezonun ilk bölümünde Hatice’nin ölüm haberi herkesi sarstı. Ölüm haberini alan Şirin’in ve Bahar’ın oyunculuğu izleyicilerden tam not aldı. Bölüm sonunda ise Sarp’ın fenalaşması akıllarda soru işareti oluşturdu. Peki Sarp diziden ayrıldı mı?

KADIN DİZİSİNDE SARP ÖLDÜ MÜ?

Kadın'ın 67. yeni bölüm fragmanında ise hastanede uyanan Bahar, yanında yatan Sarp'ı öptü. Ancak Sarp'ın hareketsiz olduğunu gören Bahar ne yapacağını bilemedi. Bahar'ın 'İnsan bir kere doğar bir kere ölür. Ama benimki iki kere öldü' sözleri dikkat çekerken, Sarp'a ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Yayınlanan 2. fragmanda Sarp ve Bahar’ın mutlu görüntüleri yayınlandı. İzleyiciler bu görüntülerin ardından Sarp’ın ölmediğini düşünseler de yayınlanan 3. fragman kafaları karıştırdı.

Kadın dizisinin 67. bölümünün 3. fragmanında Bahar, “Ya bir insan nasıl bu kötü, bu kadar bencil olabilir? Hepsi aynı işte, bu kadar bencil işte! Bir insan birini kamp yapmayı sevmediğini bildiği halde kamp yapmaya ikna edip nasıl ölür ha, nasıl ölür?” diyor.