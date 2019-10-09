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  3. Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Bahar'ın sözleri herkesi şaşırttı

Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Bahar'ın sözleri herkesi şaşırttı

Kadın dizisinde Sarp öldü mü" Bahar'ın sözleri herkesi şaşırttı

Dün akşan 66. bölümüyle eklara gelen Kadın dizisinde Hatice'nin ölümü herkesi sarstı. Bahar ile Sarp arasında ise duygusal anlar yaşandı. Dizinin 67. yeni bölüm fragmanında ise Bahar, yanında yatan Sarp'ın hareketsiz kaldığını gördü. Ağladığı görülen Bahar'ın 'İnsan bir kere doğar bir kere ölür. Ama benimki iki kere öldü' sözleri ise dikkat çekti. Peki Kadın'da Sarp öldü mü?

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın paylaştığı Kadın dizisi 66. son bölümüyle 8 Ekim Salı akşamı (dün) ekranlara geldi. Son bölümde geçirdikleri trafik kazasından sonra Bahar, annesi Hatice'nin öldüğünü öğrendi. Aile büyük bir yıkım yaşarken, kaza yapan otomobili kullanan Arif ise suçluluk duygusuyla yıkıldı.

Kazada yaralanan Bahar ve Sarp ise hastanede tedavi görürken, aralarında yıllar sonra yeniden bir yakınlaşma oldu. Bahar ve Sarp aynı yatakta uyurken, onları gören Arif ise büyük bir şok yaşadı.

KADIN'DA SARP ÖLDÜ MÜ?

Kadın'ın 67. yeni bölüm fragmanında ise hastanede uyanan Bahar, yanında yatan Sarp'ı öptü. Ancak Sarp'ın hareketsiz olduğunu gören Bahar ne yapacağını bilemedi. Bahar'ın 'İnsan bir kere doğar bir kere ölür. Ama benimki iki kere öldü' sözleri dikkat çekerken, Sarp'a ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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