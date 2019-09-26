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  3. Kadın dizisinde hangi karakter öldü? Yeni fragmanda ortaya çıktı!

Kadın dizisinde hangi karakter öldü? Yeni fragmanda ortaya çıktı!

Kadın dizisinde hangi karakter öldü" Yeni fragmanda ortaya çıktı!

Kadın dizisinin 3. sezonunun 2. fragmanı yayınlandı. İzleyicinin merakla beklediği büyük sır ortaya çıktı.

Fox TV'nin rekortmen dizilerinden Kadın'ın, 3. sezon 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmandaki görüntülere göre, ölen karakterin çok yüksek bir ihtimalle Bennu Yıldırımlar olduğu iddia edildi. 

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırken şoför koltuğunun yanına oturan Bennu Yıldırımlar, arabaya tırın çarpması sonucu ağır darbe almıştı. Arif, korku dolu gözlerle sağ taraftan yaklaşan tırın gelişini izlemişti. Tır, Bennu Yıldırımlar'ın hemen arkasında belirmişti. Tüm bunlar diziden ayrılan ismin Bennu Yıldırımlar olduğunu düşündürürken, yeni fragman adeta bu görüşü destekler nitelikteydi.

O SAHNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan fragmanda Enver'in, Arif'in yıkık ve gözü yaşlı halini görünce panik olması ve Arif'in Enver'e söyleyecek söz bulamaması, diziden ayrılan ismin Bennu Yıldırımlar olduğu ihtimalini güçlendirdi. Ayrıca Bennu Yıldırımlar, dizinin bir önceki yeni sezon fragmanında da yer almamıştı.

Kadın, 65. yeni bölümüyle 1 Ekim Salı akşamı 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak.

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