Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak arnaıyor. Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın yazdığı Kadın dizisinin yeni sezonu yayınlandı.Fragmanda; Bahar ve ailesi görülüyor. Bahar, “Ben bir kadınım, savaşırsam mutlaka kazanırım!” diyor ve başka kadınlara başarabilirsiniz mesajı veriyor. Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her Salı FOX TV’de yayınlanan Kadın dizisinin yeni sezonu için fragmanda sadece “Yakında” açıklaması yapıldı. Dizinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

adın dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Herkesin heyecanla beklediği Kadın dizisinin başrolü Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği Bahar Çeşmeli karakterinin değişimi seyirciyi çok şaşırttı. Sahnede konuşan Bahar, "Ben Bahar Çeşmeli. Buraya çok uzun bir yoldan geldim. Hayatımda ilk defa bana biri hikayemi anlatmam gerektiğini söylediğinde çok şaşırmıştım. Çünkü anlatacak bir hikayem yoktu. Ben çocuklarımla girdiğim her savaşı kazandım. Çünkü ben bir kadınım" diyor.



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KADIN SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir.

Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI ARASINDA YENİ BİR İSİM!

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu.

Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci

Caner Cindoruk

Bennu Yıldırımlar

Ayça Erturan

Ece Özdikici

Şerif Erol

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Devrim Özder Akın

Kübra Süzgün