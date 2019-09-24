Kadın dizisi ne zaman başlıyor? Kadın dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Kadın dizisi ne zaman başlıyor? sorusu internette sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadın dizisinin 3. yeni sezonunu bekleyen izleyiciler merakla yayın tarihini arıyor. Kadın dizisinde sezon finalinde yaşanan kazada birinin öleceği haberi sonrasındanizleyiciler biraz korkmuştu. Yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu .Kadın dizisinin yeni sezonu için sürpriz transferler de dikkat çekiyor. Kadın dizisi ne zaman başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her Salı FOX TV’de yayınlanan Kadın dizisinin yeni sezonu için fragmanda sadece “Yakında” açıklaması yapıldı.

Kadın dizisi geçen sezona 2 Ekim Salı günü başladı. Diğer dizilerden 2 hafta daha geç yayına başlayan dizinin bu senede benzer tarihlerde yayında olması bekleniyor.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Herkesin heyecanla beklediği Kadın dizisinin başrolü Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği Bahar Çeşmeli karakterinin değişimi seyirciyi çok şaşırttı. Sahnede konuşan Bahar, "Ben Bahar Çeşmeli. Buraya çok uzun bir yoldan geldim. Hayatımda ilk defa bana biri hikayemi anlatmam gerektiğini söylediğinde çok şaşırmıştım. Çünkü anlatacak bir hikayem yoktu. Ben çocuklarımla girdiğim her savaşı kazandım. Çünkü ben bir kadınım" diyor.

KADIN SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir.

Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI ARASINDA YENİ BİR İSİM!

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu.Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci

Caner Cindoruk

Bennu Yıldırımlar

Ayça Erturan

Ece Özdikici

Şerif Erol

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Devrim Özder Akın

Kübra Süzgün