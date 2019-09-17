Kadın dizisi ne zaman başlıyor? Kadın dizisi yeni sezon fragmanı haberimizde
Kadın dizisi ne zaman başlıyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Eylül ayı gelmesi ile sezon finaline giren tüm diziler tek tek başlıyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden Kadın dizisinin de ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı.Dizinin başrolü Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği Bahar Çeşmeli karakterinin değişimi izleyenleri şaşırttı.Kadın dizisi ne zaman başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Kadın dizisi ne zaman başlıyor? sorusu dizi severler tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başarı üstüne başarı yakalayan Kadın 3.sezon yayın tarihi merak ediliyor. Dizinin sezon arasında Hümeyra’nın yeni sezonda sürpriz bir karakterle Kadın dizisine dahil olduğu da açıklanmıştı. Kadın dizisinin 2. yeni sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Zor yaşam şartları altında mücadele veren Bahar karakterini canlandıran Özge Özpirinç'inin değişimi şaşırttı. Kadın dizisi ne zaman başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Her Salı FOX TV’de yayınlanan Kadın dizisinin yeni sezonu için fragmanda sadece “Yakında” açıklaması yapıldı. Dizinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.
KADIN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINDA
Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Herkesin heyecanla beklediği Kadın dizisinin başrolü Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği Bahar Çeşmeli karakterinin değişimi seyirciyi çok şaşırttı. Sahnede konuşan Bahar, "Ben Bahar Çeşmeli. Buraya çok uzun bir yoldan geldim. Hayatımda ilk defa bana biri hikayemi anlatmam gerektiğini söylediğinde çok şaşırmıştım. Çünkü anlatacak bir hikayem yoktu. Ben çocuklarımla girdiğim her savaşı kazandım. Çünkü ben bir kadınım" diyor.
KADIN YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
KADIN SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir.
Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?
KADIN DİZİSİ OYUNCULARI ARASINDA YENİ BİR İSİM!
Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu.
Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.
KADIN DİZİSİ OYUNCULARI
Özge Özpirinçci
Caner Cindoruk
Bennu Yıldırımlar
Ayça Erturan
Ece Özdikici
Şerif Erol
Seray Kaya
Feyyaz Duman
Devrim Özder Akın
Kübra Süzgün