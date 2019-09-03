Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7462
  • 6,3081
  • 284.899
  • 98952.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kadın dizisi ne zaman başlayacak? Kadın yeni sezon fragmanı için heyecanlı bekleyiş

Kadın dizisi ne zaman başlayacak? Kadın yeni sezon fragmanı için heyecanlı bekleyiş

Kadın dizisi ne zaman başlayacak" Kadın yeni sezon fragmanı için heyecanlı bekleyiş

Kadın dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Fox TV’nin sevilen dizisinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Dizinin resmi hesabından geçtiğimiz sezon ile ilgili bir video yayınlandı. Videonun altında, “Salı günlerinin reyting rekortmeni olan Kadın dizisinin yeni sezonuna az bir vakit kaldı.” Denildi. İşte Kadın dizisinin yeni sezonu ile ilgili detaylar…

“Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusu araştırılıyor. Kadın yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu. Dizinin resmi hesabından geçtiğimiz sezon ile ilgili bir video yayınlandı. Videonun altında yeni sezona az bir zaman kaldığı duyuruldu.

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin resmi hesabından geçtiğimiz sezon ile ilgili bir video yayınlandı. Videonun altında, “Salı günlerinin reyting rekortmeni olan Kadın dizisinin yeni sezonuna az bir vakit kaldı. Peki siz yeni sezon öncesinde neler olmuştu hatırlıyor musunuz? Hafızaları tazelemek için yeni sezon öncesinde kadın dizisinde neler oldu hep beraber izleyerek hatırlayalım” açıklaması yapıldı.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI ARASINDA YENİ BİR İSİM!

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu.

Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci

Caner Cindoruk

Bennu Yıldırımlar

Ayça Erturan

Ece Özdikici

Şerif Erol

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Devrim Özder Akın

Kübra Süzgün

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 yıllık sakallarını kesti, görenler tanıyamadı
Ölümden dönmüştü... Zor günlerini canlı yayında anlattı
Ivana Sert Eurovision'a gitmek istiyor
İkinci ay dönümlerini Prag'da kutladılar
O detay hayranlarını heyecanlandırdı
<p>Gaziantep’te, hafif yürüme engeli olan ancak insanların manevi duygularını etkilemek için tekerle

Tekerlekli Sandalyedeydi, Zabıtayı Görünce Ayaklandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

YKS ek tercih kılavuzu yayında! İşte YKS ek tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları