Kadın dizisi ne zaman başlayacak? Kadın yeni sezon fragmanı için heyecanlı bekleyiş

“Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusu araştırılıyor. Kadın yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu. Dizinin resmi hesabından geçtiğimiz sezon ile ilgili bir video yayınlandı. Videonun altında yeni sezona az bir zaman kaldığı duyuruldu.

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin resmi hesabından geçtiğimiz sezon ile ilgili bir video yayınlandı. Videonun altında, “Salı günlerinin reyting rekortmeni olan Kadın dizisinin yeni sezonuna az bir vakit kaldı. Peki siz yeni sezon öncesinde neler olmuştu hatırlıyor musunuz? Hafızaları tazelemek için yeni sezon öncesinde kadın dizisinde neler oldu hep beraber izleyerek hatırlayalım” açıklaması yapıldı.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI ARASINDA YENİ BİR İSİM!

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu.

Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci

Caner Cindoruk

Bennu Yıldırımlar

Ayça Erturan

Ece Özdikici

Şerif Erol

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Devrim Özder Akın

Kübra Süzgün