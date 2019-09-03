Kadın dizisi ne zaman başlayacak? Kadın yeni sezon fragmanı için heyecanlı bekleyiş
Kadın dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Fox TV’nin sevilen dizisinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Dizinin resmi hesabından geçtiğimiz sezon ile ilgili bir video yayınlandı. Videonun altında, “Salı günlerinin reyting rekortmeni olan Kadın dizisinin yeni sezonuna az bir vakit kaldı.” Denildi. İşte Kadın dizisinin yeni sezonu ile ilgili detaylar…
“Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusu araştırılıyor. Kadın yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu. Dizinin resmi hesabından geçtiğimiz sezon ile ilgili bir video yayınlandı. Videonun altında yeni sezona az bir zaman kaldığı duyuruldu.
KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kadın dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin resmi hesabından geçtiğimiz sezon ile ilgili bir video yayınlandı. Videonun altında, “Salı günlerinin reyting rekortmeni olan Kadın dizisinin yeni sezonuna az bir vakit kaldı. Peki siz yeni sezon öncesinde neler olmuştu hatırlıyor musunuz? Hafızaları tazelemek için yeni sezon öncesinde kadın dizisinde neler oldu hep beraber izleyerek hatırlayalım” açıklaması yapıldı.
KADIN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kadın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.
KADIN DİZİSİ OYUNCULARI ARASINDA YENİ BİR İSİM!
Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu.
Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.
KADIN DİZİSİ OYUNCULARI
Özge Özpirinçci
Caner Cindoruk
Bennu Yıldırımlar
Ayça Erturan
Ece Özdikici
Şerif Erol
Seray Kaya
Feyyaz Duman
Devrim Özder Akın
Kübra Süzgün