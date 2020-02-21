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  3. 'Kadın' dizisi final yapan Özge Özpirinçci'den samimi itiraf: Bahar rolü hasta etti

'Kadın' dizisi final yapan Özge Özpirinçci'den samimi itiraf: Bahar rolü hasta etti

'Kadın' dizisi final yapan Özge Özpirinçci'den samimi itiraf: Bahar rolü hasta etti

‘Kadın’ dizisi final yapan Özge Özpirinçci’den karakteri hakkında şaşırtan bir itiraf!

Dizide Aplastik anemi (kan hastalığı) hastası Bahar karakterini canlandıran Özpirinçci, rolü gereği 1,5 sezon boyunca tökezleyerek yürüdü. Oyuncu, bu durumun kendisine geçirgen bağırsak sendromu hastalığına sebebiyet verdiğini söyledi ve ekledi: “Beyin maalesef gerçeklikle oyunculuk arasında farkı bilmediği için ilk sezon ciddi bir hastalık geçirdim. Geçirgen bağırsak sendromu. Vücudumdaki organlara çok farklı etkiler yaptı. 4 ay çok katı diyetler yapmak zorunda kaldım” dedi.


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