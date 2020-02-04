Kadın dizisi final mi yapıyor? Kadın finalde neler yaşandı? Kadın finali izleme linki haberimizde

Kadın dizisi hayranlarını üzen final haberi 4 bölüm öncesinde verilmişti. Dizinin büyük finali için geri sayım sona erdi. Dizi hayranları "Kadın dizisi bu akşam final mi yapıyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kadın, bu akşam yayınlanacak 81. bölümü ile ekrana veda ediyor. Son bölüm fragmanında görüldüğü üzere finalde mutlu son gerçekleşiyor. Bahar ile Arif evleniyor. İşte Kadın finali izleme linki...

KADIN FİNAL İZLEME LİNKİ



KADIN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Kadın 81. bölümü ile ekrana veda ediyor. Kadın dizisinin final bölümü bu akşam saat 20:00'de FOX TV ekranlarına geliyor.

KADIN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kadın dizisinin neden final yaptığı ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Dizinin hiyasenin bitmesi nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.

KADIN FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Enver’in Şirin’i ele vermesi üzerine Şirin yakalanır. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırılır.

Raif’in Ceyda’ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar’a evlenme teklifi eder ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu’nun Bahar’a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşınacaktır. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar’ın sonunda şans yüzüne gülmüştür.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır.