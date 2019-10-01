Kadın dizisi bu akşam var mı? Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kadın dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. “Kadın dizisi bu akşam var mı?” sorusu 1 Ekim Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin bulunduğu sevilen dizi bu akşam ekrana gelecek. Kadın 65. bölüm fragmanında Bahar’ın, “Ben hastalandığımda oğlum şöyle demişti, ‘Anneler ölmez, bayılır.’ Ve biliyor musunuz Doruk buna bütün kalbi ile inanırdı. Anneler ölmez, bayılır…” cümleleri ile başlıyor.

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her Salı FOX TV’de yayınlanan Kadın dizisinin yeni sezonu tarih belli oldu. Dizi 1 Ekim Salı günü seyirci ile buluşacak.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragman Bahar’ın, “Ben hastalandığımda oğlum şöyle demişti, ‘Anneler ölmez, bayılır.’ Ve biliyor musunuz Doruk buna bütün kalbi ile inanırdı. Anneler ölmez, bayılır…” cümleleri ile başlıyor.

Fragmanın sonunda Enver, “Ne saklıyorsunuz benden söyleyin bana. Arif, ne yaptın sen? Bahar’a bir şey mi oldu?” diyor.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI ARASINDA YENİ BİR İSİM!

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu.Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.