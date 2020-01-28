Kadın 80. son bölüm izleme linki! Kadın 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Özge Özpirinçci, Feyyaz Duman, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya’nın paylaştığı Kadın final bölümünden önceki son bölümle izleyici karşısına çıktı. Kadın yeni bölüm fragmanı da final bölümünde neler olacağını merak eden izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Son bölümde Şirin’in Sarp’ı öldürdüğünü herkesin öğrenmesiyle ortalık karışır. Fakat Şirin tüm bu yaptıklarının cezasını fazlasıyla ödeyecektir. Kadın 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KADIN 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN 80. BÖLÜM ÖZETİ

Fazilet Aşçıoğlu’nun yazdığı kitabı tamamen Bahar’a hediye etmesi onu çok duygulandırmıştır. Kitabın yazarının Bahar olması ise herkesi büyük bir heyecan içerisine sokmuştur.

Raif, Ceyda’nın ona olan duygularından emin olur olmaz ona evlenme teklifi eder. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda’nın cevabı ise herkesi şaşırtır.

Şirin’in Sarp’ı öldürdüğünü herkesin öğrenmesiyle işler iyice karışır. Bahar’ın bununla birlikte yaşadığı şok Şirin’den tamamen nefret etmesine neden olacaktır. Enver ise küçük kızının hala bu kadar ileri gidebileceğine inanamaz. Şirin’in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver’in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. Bu kadar kötülüğün içinde hala bir iyilik arayan Enver sonunda pes eder. Büyük finale son 2 bölüm kala Şirin tüm yaptıklarının cezasını çekmek üzeredir.

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.