Kadın 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 76. son bölüm izleme linki!

Kadın 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol ve Seray Kaya’nın paylaştığı Kadın Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sevilen dizinin son bölümünde Bahar’a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif’i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Kadın yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde

KADIN 76. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda’yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver’in Arda’yı vermemek için Dursun’u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

Bahar’a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif’i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin’i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.

KADIN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KADIN 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.