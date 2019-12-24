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  3. Kadın 77. son bölüm izleme linki! Kadın 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 77. son bölüm izleme linki! Kadın 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 77. son bölüm izleme linki! Kadın 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar, Feyyaz Duman ve Seray Kaya’nın paylaştığı Kadın dizisi Salı günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kadın yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Dizinin son bölümünde Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir. Peki, Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

Kadın 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeniyle izlenen Kadın 77. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.  Sevilen dizinin son bölümünde Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır. Kadın yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde

KADIN 77. SON BÖLÜM ÖZETİ

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

KADIN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KADIN 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

 

 

 


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