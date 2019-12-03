Kadın 74. son bölüm izleme linki! Kadın 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu arama motorunda aratılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Şerif Erol gibi oyuncuların yer aldığı Kadın dizisi 74. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşıyor. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmiyor. Kadın yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde

KADIN 74. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.

Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.

Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?

KADIN 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.