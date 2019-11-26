Kadın 73. son bölümde neler oldu? Kadın 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Salı akşamlarının sevilen dizisi Çukur 73. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Medyapım tarafından çekilen ve senaryosu Hande Altaylı’ya ait olan dizi yine izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Son bölümde Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapıyor fakat bu plan sonucunda Arif’in başı belaya giriyor. Peki, Kadın 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

KADIN 73. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Ceyda ve Berşan’ın hastaneden paket yerine babasını getirmesiyle Cem deliye dönmüştür. Büyük bir panik içinde ihtiyacı olan paketi bulmaya çalışan Cem’in ise önünde bir engel vardır.

Arif’in Bahar’dan uzak durması için Berşan’ı uyarması onu sinirlendirir. Hala Arif’in Bahar’ı düşünmesi onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü o, Bahar kadar hiçbir zaman kendini değerli hissetmemiştir.

Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecektir. Şirin’in bu planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek?

KADIN 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.