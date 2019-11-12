Kadın 71. son bölüm izleme linki! Kadın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu sevilen dizinin son bölümü biter bitmez aratılmaya başladı. Salı akşamlarının sevilen dizisi Kadın son bölümde yaşanan olaylar ve duygusal sahneleriyle izleyenleri etkilemeyi başarıyor. Senaryosu Hande Altaylı’ya ait olan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Son bölümde Şirin’in Arif’e olan yakın tavırları Ceyda’yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif’e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. İşte Kadın 71. son bölüm özeti…

KADIN 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KADIN 71. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceyda ile beraber başı belaya giren Bahar polislerin gelmesiyle beraber büyük bir şok içine girmiştir. Bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem’in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda’ya daha yakın olmak için Enver’in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur.

Şirin’in Arif’e olan yakın tavırları Ceyda’yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif’e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin’de bir şeyler olduğunun da farkındadır. Arif’ten son zamanlarda adeta nefret eden Şirin’in gerçekten planı nedir?

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.