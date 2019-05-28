Kadın 64. Son bölüm izleme linki: Kadın dizisi sezon finali Hatice ölecek mi?

Kadın dizisi izleyiciler her hafta Salı gününü sabırsızlıkla bekliyorlar. Kadın 64. Son bölümde neler oldu? FOX TV’de ekrana gelen dizide Sarp, Bahar ve Arif arasında yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Kadın dizisi sezon finalinde Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindiriyor, hem de duygulandırıyor. Okuldan dönen Nisan, Doruk ve Sarp annelerini uzakta görüyorlar. Tam ona doğru yönelirken Bahar bayılıyor. Bölüme bayılan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek isteyen Arif, Sarp ve Hatice’nin de içinde bulunduğu arabaya tırın çarpması damga vuruyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE - FOX

KADIN SEZON FİNALİ ÖZETİ

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindiriyor, hem de duygulandırıyor. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile oluyor.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çekiyor. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?

Bahar Sarp’a, “Benim başıma bir felaket geldi. Seninle tanıştım, sana aşık oldum ve çocuklarımın babası ne maalesef sen oldun.” diyor. Sarp, “Sen böyle yapmasaydın, nasıl bir adam olduğumu hatırlayıp arkamda durabilseydin biz bütün her şeyi kurtarabilirdik. Ama sen bana bir yabancıymışım gibi davranmayı tercih ettin. O kahveci ile birlikte olabilmek için bana inanmıyorsun değil mi? Hala ona aşıksın çünkü değil mi?” diyor. Bahar, “Lafını bil de konuş. Sarp senden nefret ediyorum.” Diyor.

Okuldan dönen Nisan, Doruk ve Sarp annelerini uzakta görüyorlar. Tam ona doğru yönelirken Bahar bayılıyor.

Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkuyor. Herkesin aklında ise tek bir soru var; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkan araba kaza yapıyor. Arabanın içerisinde Sarp, Bahar, Arif ve Hatice bulunuyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…