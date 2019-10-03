Kaçış sona erdi! Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Oyuncu Açelya Topaloğlu, bir dönem yakın arkadaşı olan meslektaşı Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi Kenan Acar ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyordu. Acar uğruna Serenay Aktaş ile dostluğunu bitiren Topaloğlu, uzun süredir ilişkisini gizli yaşamayı tercih ediyordu.

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

Açelya Topaloğlu, sonunda kural bozdu ve sevgilisi Kenan Acar ile birlikte Instagram hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı. Acar da sevgilisiyle bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Böylece ikili, aşklarını gizli yaşamaya nokta koydu ve sosyal medyada ilişkilerini ilan etti.