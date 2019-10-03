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  3. Kaçış sona erdi! Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Kaçış sona erdi! Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Kaçış sona erdi! Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Açelya Topaloğlui yaklaşık bir yıldır gizli saklı aşk yaşadığı Kenan Acar ile ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.

Oyuncu Açelya Topaloğlu, bir dönem yakın arkadaşı olan meslektaşı Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi Kenan Acar ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyordu. Acar uğruna Serenay Aktaş ile dostluğunu bitiren Topaloğlu, uzun süredir ilişkisini gizli yaşamayı tercih ediyordu.

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

Açelya Topaloğlu, sonunda kural bozdu ve sevgilisi Kenan Acar ile birlikte Instagram hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı. Acar da sevgilisiyle bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Böylece ikili, aşklarını gizli yaşamaya nokta koydu ve sosyal medyada ilişkilerini ilan etti.

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