Kaçak yollarla 3. kez maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı

Hayvanseverlerin ve birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Meriç İzgi’nin 3. kez kaçak yollarla maymun alma iddiası üzerine emniyet harekete geçti. Daha önce kaçak yollardan aldığı iddia edilen 2 maymun Doğa Milli Parklar görevlileri tarafından elinden alınan sosyal medya fenomenin Sarıyer Uskumruköy'deki villasına baskın yapıldı.



Baskın sonucu İzgi'nin yine 'Koko' ismini verdiği maymun yetkililer tarafından alınarak koruma altına alındı. Meriç İzgi ise Kaçakçılık Şubesi tarafından gözaltına alındı.

İzgi'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BAKANLIK KOKO'YU İZGİ'NİN ELİNDEN ALDI

Şikâyetler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hayvanı İzgi'den aldı. İzgi, bunlar yaşanırken konuyla ilgili videolar çekti.

İKİNCİ KEZ KAÇAK YOLLARLA MAYMUN ALDI

24 yaşındaki İzgi, geçen Temmuz ayında ise Koko'ya kavuştuğunu duyurdu. Ancak İzgi'nin ikinci kez kaçak yollardan ‘Makak' cinsi maymun aldığı belirtildi. Bir hafta önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç İzgi'nin ikamet ettiği Eyüpsultan'daki adrese operasyon düzenlemiş ve ikinci kez kaçak yollardan aldığı ‘Makak' cinsi maymuna el koymuştu.

Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, kurtarılan maymunun işlemlerinin sürdüğünü, kısa bir süre sonra hayvanat bahçesinde yaşamına devam edeceğini duyurdu.

DURMADI, ÜÇÜNCÜ KEZ MAYMUN ALDI!

Ancak İzgi durmadı. Sosyal medya fenomeni, üçüncü kez de kaçak yollardan maymun sahiplendi. Bu da İzgi'nin Instagram'dan yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. İzgi, bu maymunun da ilk maymunu olduğunu iddia etti.